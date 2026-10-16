Condenan a un sicario noruego a 20 años por preparar un asesinato por encargo en R.Unido

En el momento de su detención en un hotel de Yorkshire (norte de Inglaterra) en marzo de 2025, Johannes Natland fue encontrado en posesión de dos pistolas y 19 balas, pero la unidad antiterrorista de la Policía británica admitió ante el tribunal de Woolwich, al sur de Londres, que no pudieron "establecer quién iba a ser la víctima".

Durante el proceso, la Fiscalía adujo que el joven actuaba por encargo de Foxtrot, una red criminal noruega que ha desarrollado una modalidad llamada de 'violencia como un servicio' y que es objeto de sanciones en el Reino Unido y EE.UU. por sus vínculos con el Gobierno iraní.

Natland iba a recibir un pago de 270.000 coronas noruegas, equivalentes a 25.000 euros al cambio actual, según quedó probado. Viajó al Reino Unido pocos días después de cumplir 18 años.

El joven había sido una promesa del fútbol noruego en su niñez, pero cayó con 13 años en el mundo de las drogas y pronto se hizo adicto, comenzando un periplo por centros psiquiátricos. Cuando fue reclutado por Foxtrot, su pasaporte estaba expirado y la red le consiguió un pasaporte de emergencia.