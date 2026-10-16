Condenan en Ecuador a 40 años de cárcel a 4 miembros de Los Choneros por tráfico de drogas

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de febrero pasado, en un sector conocido como Cañaverales, en el municipio de Pedernales, de la provincia costera de Manabí, donde militares registraron un terreno en el que encontraron a varias personas con armas de fuego.

"Cada uno de los hombres tenía un arma de fuego y municiones. Además, en el vehículo se hallaron varias envolturas con una sustancia vegetal de color verde, identificada como marihuana", informó el Ministerio Público.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó veintiún testimonios y pericias y también el acta de levantamiento de las evidencias encontradas en el sitio, entre ellas, dos fusiles con sus respectivos cargadores y dos pistolas.

Asimismo, se presentó una pericia balística de las armas y municiones halladas, que determinó que estaban aptas para producir disparos y eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Y también el acta de pesaje y verificación de la droga, cuyo resultado fue positivo para marihuana, con un peso de 1.045 gramos.

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Los Choneros es uno de los grupos ecuatorianos a los que el presidente del país, Daniel Noboa, les declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas", al atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Este grupo también han sido declarados como organización terrorista por el Gobierno estadounidense junto a Los Lobos, los Chone Killers y Los Tiguerones.