Cuba cifra en 70 las muertes diarias por cáncer en el país y culpa al embargo de EE.UU.

De acuerdo con un informe publicado en los medios estatales, "un grupo de fármacos novedosos contra el cáncer, producidos por farmacéuticas estadounidenses" se ha vuelto "completamente inaccesible para Cuba"; tanto por el embargo estadounidense establecido desde 1962, como por las sanciones secundarias de este año que amenazan a quienes establezcan negocios con la isla.

"A eso se suma, una dificultad permanente para adquirir tecnología médica de procedencia estadounidense, o que contenga más de un 10 % de componentes de ese país", señala el texto.

Refiere, asimismo, que "esta política obliga a usar intermediarios y encarece los precios, a veces hasta volverlos incosteables".

En este sentido, puntualiza que entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, la industria biotecnológica y farmacéutica de Cuba sufrió pérdidas por más de 134,3 millones de dólares, asociadas al embargo estadounidense.

La situación se traduce en que de los 395 fármacos que produce la isla dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta "por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos".

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Además, 34 entidades bancarias internacionales suspendieron o se negaron a efectuar operaciones relacionadas con la compra de insumos o medicamentos por parte de Cuba "por temor a las sanciones secundarias".

Ante esta situación, el Gobierno cubano autorizó el pasado julio la gestión de farmacias por empresarios privados, una de las actividades que durante décadas el Estado controló de manera centralizada. Hasta la fecha ninguna ha comenzado a prestar servicios de manera oficial.

Cuba vive una profunda crisis energética y económica tanto por causas internas como externas y agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU. desde enero, que mantiene a la economía estatal casi paralizada.

Los cubanos sufren apagones de más de 20 horas diarias, los hospitales ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.