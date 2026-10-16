Cuba denuncia que EE.UU. organiza un evento en la ONU para debilitar el rechazo al embargo

Soberón aseguró que EE.UU. ha convocado un acto el próximo lunes bajo el título 'Cuba Libre: La opresión en las alturas de La Habana' con el propósito de "atacar y promover un discurso hostil" contra su país.

"La ONU no es una plataforma para la persecución política, la injerencia en los asuntos internos de los Estados ni las campañas destinadas a socavar su soberanía", aseveró ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El embajador indicó que recibió una copia de la invitación, que enseñó a la prensa, porque se la hizo llegar uno de "los buenos amigos que tiene por el mundo".

Según dijo, el evento, al que solo se puede acceder por invitación, tendrá lugar el próximo lunes en una de las salas de conferencias de la sede de la ONU en Nueva York.

La Asamblea General debate anualmente desde 1992 esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante.

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Entre otras cosas, Soberón denunció que no se haya divulgado el nombre de los panelistas. Aun así, apuntó que quien sea que intervenga no se referirá a las ordenes ejecutivas firmadas por el presiente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla.

"El doble rasero también es evidente. Estados Unidos sigue acumulando cuotas impagadas al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, lo que socava la estabilidad financiera de la organización, mientras utiliza fondos públicos y dinero de los contribuyentes para organizar reuniones que no tienen nada que ver con la agenda de la ONU", afirmó.

En este sentido, el embajador instó a que apoyen la resolución para poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba los días 27 y 28 de octubre: "Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es".

El embargo de EE.UU. entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba el embargo del comercio con Cuba.