Cuba estrena su filme Neurótica anónima, aspirante a ser nominada al Goya iberoamericano

"Esta película es para ustedes, para el público cubano" dijo Perugorría, una de la figuras más internacionales del cine del país ante un numeroso público que acudió en una tarde lluviosa, al céntrico cine Yara de La Habana, a la presentación de la película.

Las proyecciones se extenderán por todo el fin de semana en la capital, antes de recorrer otras ciudades del país.

Neurótica Anónima está basada en la pieza de teatro homónima de la autoría de la actriz Mirtha Ibarra, quien asumió el guión junto a Perugorría y además encarnó el rol protagónico de Iluminada, que tiene un refugio de paz mental en el cine habanero donde ha trabajado como acomodadora por varias décadas, con la amenaza de ser demolido por problemas estructurales.

Iluminada padece de neurosis por frustraciones como la de haber querido ser actriz, pero decide filmar un documental junto a sus compañeros de trabajo par enfrentarse al posible cierre de la sala cinematográfica.

Junto a Ibarra participaron en el filme una serie de reconocidos actores cubanos como Roberto Perdomo, Osvaldo y Andrea Doimeadiós, Fernando Hechavarría, Néstor Jiménez, Vladimir Cruz, Tahimí Alvariño e Hilario Peña, Carmen Ruiz, así como el puertorriqueño Benicio del Toro, quien tiene una corta presencia.

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También fueron especialmente recordados en el acto los artistas ya fallecidos, Mario Limonta y Paula Alí.

Perugorría agradeció al "gran elenco" de actores que "con tanta pasión se entregaron al trabajo, haciendo a veces una aparición, solo por acompañarme en este sueño de hacer esta película, y ser parte de esta lucha por defender el cine y la magia de las salas de cine", donde "tanto se disfruta una película".

"Seguiremos haciendo cine en cualquier circunstancia", afirmó el actor que saltó a la fama internacional tras su interpretación del personaje homosexual Diego en el reconocido filme Fresa y chocolate (1993), la única película cubana que ha estado nominada al Oscar de Holywood.

Neurótica Anónima, es una coproducción del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), con los estudios mexicanos Ítaca Films y An Ag Company.

Este largometraje de ficción ha sido exhibido en festivales internacionales como el de Málaga 2026, el Havana Film Festival de Nueva York, el de Biarritz América Latina, y recientemente en el 'Oberá en Cortos', que realiza la provincia de Misiones, en Argentina.

A principios de esta semana el (ICAIC informó que la cinta, propuesta por el Comité de Expertos de esa institución, figura entre las 19 producciones iberoamericanas que competirán por la nominación al Goya en su 41 edición, que se celebrará en el Navarra Arena de Pamplona (norte de España) el 6 de febrero de 2027.