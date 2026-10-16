Cuba recibe más de 750 toneladas de aceite vegetal donadas por Rusia

Este lote fue financiado por el Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de los Desastres Naturales de Rusia, mediante una contribución bianual de cuatro millones de dólares correspondiente a 2025-2026, refirió la agencia Prensa Latina.

También indicó que el PMA de las Naciones Unidas ha actuado como "canal multilateral central" por el que llegan estas donaciones al país, coordinando con el Gobierno cubano la distribución de estas ayudas a los grupos más vulnerables.

En la ceremonia de entrega de la donación, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, resaltó "el permanente apoyo" de Rusia al pueblo cubano.

Por su parte, el embajador de Rusia en la isla, Víktor Koronelli, dijo que esta ayuda es "una muestra más de los históricos vínculos de la amistad y la solidaridad" entre su país y Cuba.

La donación, "además de ser gesto simbólico, será de mucha importancia en este momento difícil que está viviendo Cuba, resultado del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico-comercial y financiero y el cerco energético, impuestos por el Gobierno de Estados Unidos", señaló el diplomático.

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Este lote se destinará a los sectores vulnerables de la población cubana como niños, ancianos y mujeres embarazadas, precisó una nota de la embajada rusa.

Asimismo recordó que en 2025, Rusia en cooperación con el PMA de la ONU entregó a Cuba cargamentos similares de aceite de girasol, de más de 800 toneladas.

Los donativos de productos básicos a Cuba llegan en el contexto de la profunda crisis económica que padece la isla debido a fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización.