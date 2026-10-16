Cuba reporta un incendio en una termoeléctrica y marca nuevo récord de apagones

“Se encuentra fuera de línea la máquina 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna de Este Habana, por un incendio originado en esta unidad. El cuerpo de bomberos se encuentra en el lugar trabajando en la extinción del siniestro”, informó la Unión Eléctrica (UNE) en sus redes sociales.

La UNE puntualizó, además, que el fuego se produjo a las 06:55 hora local (10:55 GMT) y tras el hecho, se prevé para el horario de máxima demanda (tarde-noche) una disponibilidad de tan solo 740 megavatios (MW) para una demanda máxima de 2.900 MW.

De esta forma, la afectación estimada, es decir lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, alcanzará los 2.190 MW.

Ésta es la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022.

El máximo anterior, del 74 %, se habían alcanzado el pasado 29 de julio coincidiendo con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

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Además, en esta jornada, otras ocho unidades de generación termoeléctrica no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento de las 16 que posee el país caribeño.

La mayoría de las centrales termoeléctricas en la isla -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por causas endógenas (el sistema eléctrico está obsoleto y sufre una falta crónica de inversión), una situación agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis energética ha escalado a máximos en los últimos meses con apagones diarios de más de 20 horas continuas por la falta de capacidad de generación.

Cuba ha sufrido en lo que va de año ocho apagones generales y otros tantos parciales que mantienen a la mayor parte de sus 9,4 millones de habitantes sin electricidad a la vez.