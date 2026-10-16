Delcy Rodríguez regresa del Foro de la FAO y dice que Venezuela está cerca del hambre cero

"Acabamos de llegar de Roma, de nuestra participación en la Cumbre Mundial de Alimentación y yo tengo que decirle al pueblo venezolano, muy responsablemente: estamos muy cerca, nuevamente, de la meta hambre cero", dijo Rodríguez durante un encuentro con comunidades para los preparativos de una consulta popular que se desarrollará el domingo en la que se escogerán proyectos promovidos por zonas comunitarias.

Rodríguez llegó el pasado domingo a Roma para participar en el Foro Mundial anual de la FAO, que comenzó el lunes.

Desde allá, anunció la puesta en marcha del Plan Venezuela Alimenta y una nueva ley de economía local para alcanzar el "supremo objetivo" del "hambre cero".

Rodríguez explicó que el Plan Venezuela Alimenta servirá "para engranar todos los procesos productivos de alimentos en la consecución" de la erradicación del hambre, a lo que se sumará una nueva ley sobre economía local que presentará en unos días al Parlamento nacional.

"Venezuela llega a este Foro Mundial de la Alimentación con una convicción profunda: la alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas", sostuvo.

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Por ello, dijo que "garantizar ese derecho requiere políticas públicas inclusivas y sostenidas" y también de "producción, inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación".

"Requiere paz y requiere un sistema internacional capaz de cooperar incluso por encima de nuestras diferencias", agregó.

Durante su visita a Roma sostuvo igualmente una reunión el martes con el director general de la FAO, Qu Dongyu, con quien dialogó sobre la seguridad alimentaria mundial.

En Venezuela, ONG han denunciado una crisis en materia de seguridad alimentaria y algunos voceros, incluso, critican el programa de alimentación escolar estatal que, en algunas oportunidades, carece de proteínas.

Además, el costo de los alimentos supera con creces el monto del salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, aunque el Gobierno ha intentado compensarlo con bonos que llegan a unos 240 dólares.

Según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros, en Venezuela una familia de cinco personas necesitó en agosto 755,36 dólares solo para gastos en alimentación.