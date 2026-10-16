Desvelan en Colombia una placa en homenaje al periodista Julio Chaparro, asesinado en 1991

Chaparro, cronista y poeta de 29 años, y Jorge Torres, reportero gráfico de 38, fueron asesinados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia (noroeste) cuando buscaban información para un trabajo periodístico sobre la matanza de más de 40 personas, ocurrida en 1988 en esa localidad del departamento de Antioquia.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, aseguró que se reunieron por "un deber de memoria y justicia: honrar la vida y el legado de Julio Daniel Chaparro Hurtado, poeta y periodista asesinado en 1991 mientras ejercía su labor informativa" para el diario El Espectador.

"Su muerte fue un golpe irreparable para su familia, sus colegas y el periodismo colombiano, pero no logró extinguir la fuerza de su palabra ni borrar su huella", añadió Ramos, quien también es directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

"Este homenaje nos convoca a reivindicar su memoria y afirmar, con profunda convicción, que ningún crimen contra un periodista debe quedar en el olvido y que ninguna violencia podrá despojar a la sociedad del derecho a recordar, conocer la verdad y defender la libertad de expresión", señaló Ramos.

La placa fue desvelada en el Parque Infantil de Villavicencio, como parte de las medidas contempladas en el acuerdo de solución amistosa de 2025 alcanzado entre el Estado y la familia del reportero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Este acto, señaló la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado, debe ir acompañado de "verificables en las demás obligaciones adquiridas, con acciones y plazos claros para su ejecución".

De ese acuerdo "aún están pendientes otras medidas como la elaboración de un mural en memoria de las víctimas, a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; el pago de las indemnizaciones por perjuicios materiales e inmateriales, y la realización de un videopódcast sobre Chaparro y Torres y de un documental sobre periodistas asesinados en el conflicto", agregó la información.

El esclarecimiento de este crimen ha avanzado poco y las decisiones contradictorias tomadas por la Justicia, una de las cuales fue que la Fiscalía detuvo a dos responsables del asesinato que salieron de prisión poco después porque otro fiscal consideró que las pruebas estaban viciadas, según señaló la FLIP.