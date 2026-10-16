Detienen en Bogotá a un israelí-mexicano buscado en EAU por defraudar a un banco de Dubái

El hombre de 61 años, identificado como Mikhael Mezrahi, alias el Banquero, fue detenido por la Policía en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

"Mezrahi es requerido por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos para el cumplimiento de una condena penal por su participación en los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados", detalló la Policía en un comunicado.

Mezrahi está vinculado a una red internacional que defraudó al Banco de Khartoum en Dubái por más de 16 millones de dólares.

"La modalidad delictiva de esta organización criminal consistía en presentarse como inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, utilizando maniobras fraudulentas, incluyendo la presentación de avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa", agregó la información.

En ese sentido, el hombre y otras personas de la red organizaron encuentros y simulaciones para dar apariencia de legalidad a sus operaciones, tras lo cual transfirieron los fondos defraudados a sociedades vinculadas al detenido, incluida la empresa WYB AG General Trading.

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Luego, según la Policía colombiana, usaron "tácticas dilatorias, como el envío de órdenes de transferencia falsas, para ganar tiempo y desviar los recursos al extranjero".

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia, a "la espera de que se lleven a cabo los trámites diplomáticos y judiciales para llevar a cabo su extradición a los emiratos árabes". señaló la Policía.