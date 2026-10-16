Dos ministros israelíes, en el foco de la Fiscalía italiana por el trato a la Flotilla

Las pesquisas del ministerio público sobre dos misiones de los activistas señalan a cerca de una docena de responsables israelíes, incluidos los ministros de Defensa, Israel Katz, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, según informaron este viernes medios locales.

En concreto, el comunicado de la Fiscalía remitido a la prensa precisa que se investiga a miembros de las cadenas de mando militar, policial y penitenciaria involucrados en las operaciones navales y de custodia en tierra relacionadas con ambas expediciones.

De acuerdo con el ministerio público, los abordajes navales llevados a cabo por las fuerzas israelíes infringieron el derecho internacional e incurrieron en detenciones ilegales, así como en el incumplimiento de los derechos fundamentales de defensa y en "condiciones de retención y tratos degradantes" que podrían constituir delitos de tortura y secuestro de personas.

La causa judicial en Italia se inició a raíz de la interceptación de la Global Sumud Flotilla el 1 de octubre de 2025, cuando la expedición intentaba aproximarse a las costas de Gaza.

Decenas de activistas italianos denunciaron, tras su deportación, haber sufrido agresiones durante la interceptación en aguas internacionales y abusos mientras permanecían detenidos en prisiones israelíes.

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Posteriormente, la Fiscalía de Roma amplió sus diligencias e incluyó formalmente entre los investigados al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un vídeo grabado en el puerto de Asdod en el que se le veía mofándose de decenas de activistas maniatados y tumbados bajo el sol.