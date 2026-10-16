El brent roza los 110 dólares y el Texas supera los 101 ante la tensión en Oriente Medio

A las 18:55 horas (16:55 GMT), el crudo de referencia en Europa se negociaba en los 109,72 dólares, lo que supone un repunte del 3,85 % respecto al cierre del jueves.

Este nivel se convierte en su máximo intradía y en la cotización más alta registrada desde el pasado 14 de septiembre.

De la misma manera, el precio del barril del crudo estadounidense avanzaba un 3,1 % y se situaba en los 101,02 dólares, alcanzando igualmente cotas no vistas desde el 17 de septiembre.

Esta tarde, en una entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada "Madre de todas las bombas" (MOAB, por sus siglas en inglés), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

Asimismo, EEUU ha asegurado que más de 40 buques han atravesado el estrecho de Ormuz en un día a pesar de las agresiones de Irán.

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Mientras, el Ejército de Yemen y los hutíes han informado del derribo de drones en ataques cruzados.