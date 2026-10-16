El brent sube un 3,72 % y roza los 110 dólares por las tensiones en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 3,94 dólares respecto al cierre del jueves, cuando terminó la sesión en 105,92 dólares.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo mundial, sigue un 70 % por debajo de los niveles previos a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según la organización británica de seguridad marítima UKMTO.

UKMTO registró doce ataques contra buques en los últimos siete días, diez de ellos en ese paso estratégico, indicó en un informe difundido hoy.

Por otra parte, las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron en 8,6 millones de barriles en la semana hasta el 9 de octubre, hasta 415,6 millones, frente al descenso de 288.000 barriles previsto por los analistas, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense.