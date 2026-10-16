El desplome de la Bolsa de Indonesia reaviva las dudas sobre su futuro económico

La reacción de los inversores en el indicador compuesto JKSE se produjo después de que el jueves el MSCI, proveedor global de índices bursátiles, anunciara que estudia rebajar la clasificación de Indonesia de mercado emergente a mercado independiente, en medio de las dudas sobre la transparencia de su sector financiero.

Esta medida, de materializarse, supondría que las acciones indonesias dejarían de formar parte de los índices elaborados por este proveedor global, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión.

El pronóstico que auguraba un futuro prometedor para la economía indonesia pierde cada vez más fuerza en parte por el intervencionismo y deriva autoritaria, según sus críticos, del presidente Prabowo Subianto.

Una de las últimas decisiones polémicas del mandatario, un exgeneral que llegó al poder en octubre de 2024 como sucesor del popular Joko Widodo, quien elevó el perfil internacional de Indonesia durante su década de mandato, ha sido la de centralizar las exportaciones de materias primas estratégicas a través de una nueva agencia estatal.

La iniciativa afecta al aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia; el carbón y las ferroaleaciones, y analistas sostienen que va en línea con las medidas de control empresarial e intervención estatal emprendidas por Prabowo.

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"El principal riesgo es que los inversores empiecen a percibir a Indonesia (que cuenta con las mayores reservas de níquel del planeta) como un país cada vez más impredecible e intervencionista", aseguró a EFE Qi Hang Tay, analista de la Economist Intelligence Unit.

Una valoración que coincide con la de otros expertos y oenegés que alertan del periodo de incertidumbre que atraviesa el país bajo políticas "autoritarias", según organizaciones de derechos humanos, que suscitan dudas sobre su dirección institucional y económica.

Entre ellas, la militarización de las instituciones o la creación del fondo soberano Danantara Indonesia, supervisado por el propio presidente y que tomó el control de decenas de empresas estatales.

Tanto Goldman Sachs como la agencia de calificación de riesgo Moody’s han alertado sobre los riesgos de invertir en activos indonesios; y en este contexto Singapur superó recientemente a Yakarta como el mayor mercado bursátil del Sudeste Asiático.

El potencial de Indonesia para convertirse en cuarta economía mundial para 2050 (actualmente se sitúa en el puesto 16, según el Fondo Monetario Internacional) ha sido destacado durante años, debido a factores demográficos favorables (con alrededor del 28 % de sus 288 millones de habitantes con edades entre 10 y 24 años, según la ONU), abundantes recursos naturales y un amplio mercado interno.