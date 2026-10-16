El ébola amenaza a una octava provincia de RD Congo tras notificarse un caso sospechoso

"Hemos sido informados de este caso, que habría dado positivo tras una prueba realizada sobre el terreno por el equipo y el laboratorio que se encuentran allí. No obstante, hemos enviado las muestras al Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) para certificar los resultados", declaró a EFE el responsable de operaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el doctor Adélard Lofongola.

Los resultados del INRB, situado en Kinsasa, aún "no están disponibles", pero los equipos de respuesta ya se encuentran adoptando medidas preventivas sobre el terreno para facilitar la identificación y el seguimiento de posibles contactos en caso de que se confirme este contagio, precisó el doctor.

Lofongola detalló que también se han aplicado medidas de protección y de sensibilización en las comunidades sobre las precauciones que deben tomar para evitar contraer el virus, algo que se realiza de forma periódica.

"Estamos en contacto permanente con las autoridades locales, a quienes hemos explicado todo el protocolo de prevención. Asimismo, los equipos del INSP que se encuentran en la zona trabajan en estrecha colaboración con las autoridades administrativas, la Policía y el Ejército", añadió.

Hasta ahora, las provincias afectadas, de las 27 del país, son Ituri (en el noreste y epicentro de la epidemia), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este), Haut Uélé (noreste), Bas Uélé (norte), Tshopo(centro-norte) y Ubangui del Sur (noroeste), que suman en total 65 zonas sanitarias con casos confirmados.

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La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, el segundo más mortífero de la historia a nivel global, que ha causado 9.277 contagios confirmados, incluidos 4.448 fallecidos, según el último balance oficial difundido por el INSP.

Su tasa de letalidad es del 48,3 %, aunque ya se han recuperado 2.486 pacientes, mientras que otros 924 continúan hospitalizados o en aislamiento.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Otros tres países también han detectado casos vinculados, como Kenia (dos), Francia (uno) o Países Bajos (uno).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.