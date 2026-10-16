El Ejército de Yemen y los hutíes informan del derribo de drones en ataques cruzados

El portavoz castrense yemení, Majid al Nuzaili, dijo en un comunicado en redes sociales que el Ejército, apoyado por Arabia Saudí, había "interceptado y destruido un dron lanzado hacia la región oriental" del país, sin aportar más detalles ni vincular el ataque a la milicia chií.

Por su parte, los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron a través de su canal de Telegram el derribo de "una aeronave de reconocimiento armada del tipo 'Wing Loong II', que vincularon a Arabia Saudí.

Según el grupo rebelde, el dron "estaba llevando a cabo operaciones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Marib", una región bajo control del Gobierno que ha entrado en el radio de las hostilidades a medida que el conflicto se extiende hacia el este de Yemen.

La tensión entre Arabia Saudí y los hutíes se ha agravado en las últimas semanas, dentro de una escalada que estalló a mediados de julio, cuando la coalición bombardeó el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y los rebeldes respondieron con un bloqueo a los buques saudíes, y que se intensificó entre septiembre y octubre.

Los hutíes han reivindicado ataques con misiles y drones contra Riad, aeropuertos saudíes e instalaciones energéticas de Aramco, mientras Riad asegura haber interceptado parte de esos proyectiles y mantiene apoyo militar al Gobierno yemení en su ofensiva contra los rebeldes para recuperar territorio.