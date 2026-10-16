El futuro del desarrollo de Latinoamérica en un mundo inestable reúne a expertos en Perú

En esta jornada, que tendrá lugar en Lima el lunes 19 de octubre, también se presentará la última versión del Índice de Inclusión Financiera (IFF), el estudio que desde 2021 realiza anualmente Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú y organizador del encuentro.

Entre los ponentes principales del Encuentro están Ian Bremmer, fundador y presidente de la consultora de riesgo político Eurasia Group; Shannon K. O'Neil, vicepresidenta sénior del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés); y Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa para América Latina y miembro sénior del Centro para el Desarrollo Global.

Bremmer expondrá sobre la gestión del riesgo geopolítico en un mundo inestable, marcado actualmente por el conflicto en Oriente Medio, cuyas consecuencias ya están haciéndose sentir en América Latina, especialmente en los precios de los combustibles y en la inflación.

Por su parte, O'Neil comentará la situación de América Latina ante un nuevo escenario global donde Estados Unidos busca recuperar influencia en la región en medio del pulso que mantiene con China, la otra gran potencia que aspira a ser la primera economía mundial.

Asimismo, Rojas-Suárez analizará el desarrollo económico en Latinoamérica y sus proyecciones alrededor de esta volatilidad, donde la región crece de manera lenta pese al ciclo actual de precios récord de algunas materias primas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este marco será la presentación del sexto estudio del Índice de Inclusión Financiera, que mide el nivel de integración de la población de Latinoamérica con el ecosistema financiero formal, a partir de encuestas a hogares realizadas en ocho países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú).

El índice, que evalúa el nivel de inclusión financiera dentro de una escala de 0 a 100 en base al promedio de tres variables (acceso, uso y calidad percibida), mostrará si América Latina ha continuado o no el crecimiento sostenido en estos años, al pasar de 38,4 puntos en 2021 a 48,5 puntos en 2025.

De acuerdo con los datos presentados hasta 2025, la mayor herramienta de integración financiera en Latinoamérica son las billeteras digitales, cuyo uso se cuadruplicó desde 2021, al pasar de 11 % a 43 %, lo que supone un incremento de 32 puntos porcentuales desde la primera medición.

En Perú, Yape, la billetera móvil de mayor implantación a nivel nacional y la principal aceleradora de la inclusión financiera entre los peruanos, alcanzó al cierre del primer trimestre de 2026 los 16,4 millones de usuarios activos mensuales, lo que equivale al 82 % de la población económicamente activa (PEA) del país.

No obstante, el avance de la inclusión financiera no es paralelo en cada país de la región, pues mientras Argentina y Chile están a la cabeza de los países comprendidos en el estudio, otros figuran más relegados al presentar una mayor dependencia todavía del dinero en efectivo.