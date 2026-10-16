El Gobierno albanés pide "paciencia" ante las protestas y dice que no se doblegará

"Hermanas y hermanos: paciencia. Paciencia porque esto también pasará, paciencia porque después de que pase saldremos como hemos salido de otras pruebas, más fuertes y más conscientes del desafío común que tenemos por delante", dijo Rama en un discurso grabado ante mobiliario urbano destruido durante las protestas.

Rama afirmó que "doblegarse ante la violencia para tener paz" sería una equivocación y significaría perder el rumbo, y dijo que el nivel de violencia de las protestas no tiene nada que ver con los estudiantes sino que esta "guerra ciega" es responsabilidad de la oposición conservadora.

El primer ministro, que gobierna desde 2013 y que en mayo de 2025 revalidó su cargo al ganar con mayoría absoluta las elecciones parlamentarias, ya acusó ayer a la oposición de estar tras las protestas, y desde su Partido Socialista se ha dicho que el objetivo sería interrumpir la buena marcha del proceso de entrada a la UE.

"No olviden que hemos traído a Albania hasta aquí, hemos traído a Tirana hasta aquí. Y esto no lo ha traído el tiempo, ni las circunstancias o la casualidad; esto lo ha traído un trabajo persistente para salir adelante", reivindicó.

Bajo su mandato, el país ha avanzado en su aspiración a entrar en la Unión Europea, un objetivo que espera ver cumplido en 2030. Pero esos avances no han sacado a Albania de su condición de uno de los países más pobres y corruptos de Europa.

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Las protestas estudiantiles que arrancaron el martes han ido aumentando su nivel de violencia, y Tirana fue escenario ayer de continuos choques entre miles de jóvenes, muchos de ellos en edad de estudiar bachillerato, que trataron de acercarse a ministerios y otros edificios oficiales, y los antidisturbios que les bloquearon el paso.

La Policía informó ayer de que en los últimos tres días 71 policías han resultado heridos y que al menos 71 manifestantes han sido detenidos y que se han tomado medidas penales contra otras 147 personas.

En el Hospital de Traumatología de Tirana fueron atendidos ayer 40 personas, 26 policías y 14 manifestantes, según informa la emisora A2 CNN.

La noche ha sido relativamente tranquila y los alrededores de la sede de la oficina del primer ministro, escenario ayer de choques, aparecen despejados y abierta al tráfico.

Aunque durante todo el día de ayer el despliegue de antidisturbios, bloqueó el acceso de los estudiantes a edificios oficiales, por la tarde sí lograron prender fuego a la entrada del Ministerio de Economía, que ya resultó dañado el miércoles, e incluso acceder al edificio y vandalizar su mobiliario.

También hubo protestas en otras ciudades, como Elbasan, Korçe, Durres y Shkoder, donde un mando policial está en estado crítico tras golpearle en la cabeza una piedra lanzada por manifestantes.

Los estudiantes denuncian la falta de recursos para la educación y acusan al Gobierno de Rama de corrupción y arrogancia.

Esta protesta forma parte de un movimiento ciudadano más amplio, iniciado el pasado mayo contra los planes del Gobierno de desarrollar un proyecto urbanístico vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en un parque natural del sureste del país.

Desde entonces, la Revolución de los Flamencos, por las aves que viven en ese entorno natural, viene denunciando con protestas mayoritariamente pacíficas la corrupción, el aumento del costo de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y la arrogancia y falta de rendición de cuentas del primer ministro.