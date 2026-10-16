El Gobierno británico planea subir los impuestos a la banca en los próximos presupuestos

El anuncio lo hará el titular de Economía, John Healey, en el muy esperado presupuesto del Estado que presentará el próximo 28 de octubre en el Parlamento, el primero del nuevo Ejecutivo del primer ministro laborista, Andy Burnham, quien asumió el poder el pasado julio.

Según han podido saber la BBC y el periódico The Guardian", Healey ha decidido recurrir al sector financiero del Reino Unido, pulmón económico del país, para obtener ingresos adicionales, en lugar de trasladar la carga fiscal a las clases medias y trabajadoras.

El Reino Unido tiene un alto nivel de endeudamiento, según las últimas cifras oficiales, que indican que la deuda neta acumulada del sector público del país se situó a finales del pasado agosto en el 93,8 % del producto interior bruto (PIB).

Los grandes bancos británicos obtuvieron, en conjunto, unos beneficios de 15.000 millones de libras (17.700 millones de euros) en los seis primeros meses de este año.

El plan de Healey no carece de riesgos: según la patronal del sector bancario UK Finance, una mayor carga fiscal sobre la banca puede debilitar la competitividad, así como desalentar la inversión y la creación de empleo.

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Los bancos del Reino Unido pagan un impuesto combinado del 28 % para las ganancias que superan los 100 millones de libras (118 millones de euros). Uno de esos dos impuestos es el de sociedades base, del 25 %, y el otro es un recargo adicional del 3 % que solo se aplica si el beneficio supera esos 100 millones.

La idea del ministro de Economía es subir ese segundo impuesto del 3 al 8 %, lo que situaría el impuesto combinado, siempre que se llegue al umbral de los 100 millones, en el 33 %.

De esta forma, según los medios, Healey revertiría una reducción del recargo que había sido tomada por el anterior gobierno conservador británico en 2023, cuando lo bajó del 8 % al 3 %.

En unas declaraciones a los medios en Bangkok, con motivo de una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Healey dijo que la gente muchas veces percibe a las grandes instituciones financieras como distantes, pero "en realidad están profundamente integradas en el tejido económico de este país y en nuestras perspectivas de futuro".