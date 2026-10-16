El Gobierno de la RDC prohíbe las actividades del partido del expresidente Joseph Kabila

En una orden dirigida a los gobernadores provinciales y recogida por medios locales este viernes, el ministro congoleño del Interior, Jacquemain Shabani, les emplazó a "tomar todas las disposiciones necesarias para la ejecución sin fallos de la medida de prohibición de las actividades del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD) en toda la extensión de sus respectivas jurisdicciones".

El PPRD ya había sido suspendido en abril y octubre de 2025, pero la formación siguió con sus actividades.

La medida también afecta a otras doce formaciones, incluyendo la Unión de los Patriotas Congoleños (UPC) de Thomas Lubanga, excriminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado; o Acción por la Dignidad del Congo y su Pueblo (ADCP), de Corneille Nangaa, coordinador político de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de marzo (AFC/M23).

La orden se emitió después de que se presentara este lunes en Goma, capital de la conflictiva provincia oriental de Kivu del Norte, el nuevo Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderado por Kabila y que tiene como vicepresidentes a varios líderes de la AFC/M23, integrada en ese movimiento.

Esta alianza rebelde busca "unir y coordinar a todas las fuerzas de resistencia con el objetivo de poner fin a la tiranía, por todos los medios, incluida la fuerza".

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Kabila, de 55 años, fue juzgado "in absentia" y condenado a muerte por traición en septiembre de 2025 por el Tribunal Superior Militar de la RDC, por apoyar al M23.

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, tras perder los históricos comicios de 2018, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril de 2025, anunció su regreso a la RDC para "contribuir a una solución" a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, ciudad bajo control del M23 desde enero de ese año.

El conflicto en el este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y, semanas después, Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).