El papa muestra "una mejoría constante" y recupera autonomía tras su operación de pulmón

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, lleva a cabo sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar "las actividades cotidianas habituales con total autonomía".

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Además, el papa ha oficiado misa con el personal del hospital, según ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en lo que se interpreta como un paso más en su recuperación, porque en los últimos días la concelebraba.

Asimismo, la fuente vaticana ha avanzado que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

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Fue precisamente en el Ángelus de la pasada semana cuando el propio pontífice anunció al mundo, públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.