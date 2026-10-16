El tercer día de huelga educativa en Madrid acaba con una manifestación multitudinaria

Entre 35.000 manifestantes, según las autoridades, y 60.000 según las organizaciones convocantes, salieron a las calles de la capital de España para reclamar las reducción de horas lectivas semanales en educación infantil, primaria y secundaria, menos alumnos por aula, subidas salariales para el profesorado y un plan urgente para la formación profesional, entre otras demandas.

Según los sindicatos convocantes, el seguimiento de la huelga es más del 60 % desde que comenzara este pasado miércoles, si bien las autoridades madrileñas calculan una participación considerablemente inferior.

A la huelga están llamados 65.000 maestros y profesores de enseñanzas no universitarias de Madrid, que dan clase a más de 666.000 alumnos.

La protesta llegó hoy a la céntrica Puerta del Sol, donde permanece el gran campamento que activistas a favor de una vivienda digna y asequible comenzaron a levantar hace tres semanas.