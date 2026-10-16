España asegura que no ha habido ninguna "devolución encubierta" de migrantes a Marruecos

Grande-Marlaska lo dijo en su quinta visita oficial a Ceuta, que dedicó a recorrer infraestructuras policiales situadas en la frontera del Tarajal, que separa Marruecos y Ceuta, junto con el delegado del Gobierno en la ciudad, David de la Encina.

El ministro del Interior español dejó claro que la salida de migrantes de la ciudad tras la entrada masiva irregular de finales de julio ha sido "de una manera voluntaria y debido a la actuación policial al conocer que no tienen derecho a permanecer en Ceuta".

De hecho, según el ministro, más de 400 migrantes "renunciaron a su protección antes de concluir el expediente administrativo y más de 500 han sido expulsados de la ciudad por orden judicial o una resolución administrativa".

En este sentido, destacó el trabajo y la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "siempre de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales por respeto a los migrantes".

El titular de Interior también explicó que se han admitido a trámite casi 1.200 peticiones de protección internacional de los migrantes que entraron en Ceuta en el episodio y que ya se han resuelto unas 700 de ellas.

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Destacó que muchas de esas personas optaron por regresar voluntariamente a Marruecos al saber que no tenían derecho a la protección.

Grande-Marlaska se refirió particularmente al hecho de que muchos migrantes estén optando por aducir razones de pertenencia al colectivo LGTBI para pedir asilo en lugar de hacerlo por razones económicas.

"Esta petición debe estar sujeta a una prueba razonable, objetiva y clara, es decir, no estamos ante una mera alusión a cualquier circunstancia, sino que debe existir un mínimo de prueba seria", refirió el ministro.

Defendió, asimismo, la "perfecta coordinación" de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras la entrada masiva "porque trabajaron para la protección de la frontera y para salvar vidas y evitar que la tragedia fuera mayor".

Grande-Marlaska también indicó que el espigón fronterizo del Tarajal se prolongará 100 metros gracias a un dique vertical y anunció que se va a efectuar una primera actuación para prolongarlo 15 metros lineales mar adentro.

El espigón del Tarajal fue por donde entraron de forma irregular a finales de julio más de 80.000 personas desde Marruecos. Muchos se echaron al mar para poder llegar a Ceuta, una pequeña ciudad de poco más de 80.000 habitantes y que no llega a los 20 kilómetros cuadrados.