España no importó GNL ruso en septiembre por primera vez desde inicio de guerra de Ucrania

Este organismo independiente con sede en Finlandia señaló en un comunicado que, aunque España no importó GNL ruso en septiembre, el conjunto de la Unión Europea (UE) se mantuvo como el principal comprador de este carburante fósil y acaparó el 48 % de las exportaciones rusas de GNL.

Las importaciones europeas de GNL ruso, un combustible sujeto parcialmente a las sanciones de la UE, aumentaron en septiembre un 60 % respecto al mes anterior y alcanzaron los 615 millones de euros, con Francia, Países Bajos y Portugal como únicos compradores europeos, según el CREA.

La normativa comunitaria permite las importaciones de GNL ruso dentro de la UE hasta el 1 de enero de 2027, siempre que los contratos de suministro a largo plazo se hayan firmado antes del 17 de junio de 2025.

España fue en marzo pasado el mayor importador de combustibles fósiles rusos de la UE, al adquirir GNL de este país por valor de 355 millones de euros.

Según el informe del CREA, aunque España no importó nada de GNL ruso en septiembre, sí recibió un cargamento de derivados del petróleo elaborados a partir de crudo ruso, a pesar de la prohibición de la UE de importar este tipo de productos que entró en vigor el pasado 21 de enero.

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Además de España, dentro de la UE también Italia, Rumanía y Chipre eludieron esta prohibición e importaron carburantes elaborados con petróleo ruso en las refinerías de Jamnagar (India) y Tupras Izmit (Turquía), de acuerdo al organismo.

El valor total de las importaciones europeas de este tipo de combustibles bajo sanción en septiembre ascendió a 295 millones de euros.