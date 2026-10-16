Expulsado un condenado por yihadismo que llegó a Ceuta en la entrada masiva de julio

El hombre ya había sido expulsado por otros diez años de España por esa condena.

Ahora, una sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta acordó su expulsión durante diez años después de que el hombre, identificado como A.B. y de 37 años, fuese detenido en esa ciudad española del norte de África por golpear a tres agentes de la Policía Nacional cuando iban a arrestarlo.

Según informaron a EFE fuentes judiciales, el magistrado acordó sustituir la pena de prisión por la expulsión inmediata de España durante una década.

El acusado ha sido condenado por atentado contra agentes de la autoridad, amenazas y tres delitos de lesiones, por lo que se ha dictado una condena de tres años de prisión, sustituida, sin embargo, por la expulsión del territorio nacional.

El hombre fue detenido el pasado 5 de septiembre y los agentes comprobaron que tenía una prohibición de entrada en España por un periodo de diez años tras haber sido condenado por terrorismo yihadista en Barcelona.

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Sin embargo, había aprovechado la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio para acceder de forma ilegal a Ceuta, donde entraron desde Marruecos más de 70.000 personas.