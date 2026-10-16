Finlandia cierra su espacio aéreo y marítimo en el sureste por riesgo de drones ucranianos

"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 05.42 (02.42 GMT) y en la zona marítima a las 05.56 (02.56 GMT)", advirtió el Ejército finlandés a través de la red social X.

"Se trata de una medida de precaución destinada a garantizar tanto la seguridad de los civiles como la capacidad de las autoridades para combatir posibles ataques con drones", agregaron las Fuerzas de Defensa.

La zona afectada por las restricciones abarcaba desde Loviisa, ciudad costera ubicada a unos 78 kilómetros al este de Helsinki, hasta la frontera suroriental con Rusia.

El cierre temporal del espacio aéreo y marítimo duró poco más de tres horas, hasta las 09.00 (06.00 GMT), y durante ese tiempo no se detectó la entrada de ningún dron en territorio finlandés, según las Fuerzas de Defensa.

El país nórdico se ha visto obligado a restringir el tráfico aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia en varias ocasiones durante los últimos meses debido a los frecuentes ataques con drones por parte de Ucrania contra objetivos rusos situados en San Petersburgo y la región de Leningrado, entre ellos los puertos petrolíferos de Primorsk y Ust-Luga.

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A lo largo de este año, Finlandia y otros países aliados de la región han sufrido varios incidentes en los que drones ucranianos invadieron por error su espacio aéreo durante estos ataques y tuvieron que ser derribados o se estrellaron en su territorio.