Flávio Bolsonaro asegura que el juez De Moraes es el articulador político de Lula

“Alexandre de Moraes se convirtió en el articulador político de Lula en Brasilia. Fue él quien hizo las paces entre Davi Alcolumbre, presidente del Senado, y el presidente Lula, y hoy están todos unidos a favor de la reelección de Lula”, afirmó en una entrevista en directo con la cadena brasileña TV Globo, sin presentar pruebas.

La entrevista coincidió con caceroladas en varias ciudades, convocadas por simpatizantes de Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo.

El senador sostuvo que los jueces del Supremo, que deberían ser imparciales, no pueden tomar decisiones políticas ni perseguir a adversarios. “No se puede admitir un magistrado del Supremo con una actuación político-partidaria. Cualquier magistrado que infrinja la ley tiene que responder por eso”, afirmó.

Uno de los objetivos del bolsonarismo es promover la destitución de Moraes, el juez instructor del proceso en el que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Esa pretensión se ha reforzado con las revelaciones sobre los presuntos vínculos del magistrado con Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, preso desde noviembre de 2025 por un fraude multimillonario.

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Bolsonaro, que obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta contra el 45 % de Lula, tiene el 51 % de la intención de voto para la segunda vuelta contra el 49 % del rival, según la última encuesta de Datafolha, afirmó que el escándalo del Banco Master dejó clara la necesidad de una reforma al Poder Judicial en el país.

"Las cosas no pueden seguir como están. Tenemos que proteger la institución del Supremo Tribunal Federal de los actos de sus magistrados. No es posible que un juez continúe interviniendo en todo, persiguiendo adversarios políticos y protegiendo a los amigos de Lula para que las investigaciones en su contra no avancen", afirmó.

El senador advirtió que los escándalos minaron la credibilidad del Poder Judicial y es necesaria una reforma para rescatarla.

También agregó que es necesario discutir la destitución de cualquier magistrado que cometa delito de responsabilidad y no solo de Moraes.

"El problema de Brasil es que las personas creen que están por encima de la ley. Y la ley tiene que valer para todo el mundo. La Constitución define los crímenes de responsabilidad en que pueden incurrir los magistrados y el Senado tiene la obligación de iniciar los procesos de destitución cuando alguno los comete, por ejemplo actuando de forma político-partidaria", afirmó.