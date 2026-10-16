Francia y C. de Marfil suman su apoyo al panel contra la desigualdad impulsado por España

Desde Bangkok, donde se celebran esta semana las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), ambos países se unieron a la coalición internacional que viene ganando impulso desde la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, cuando México, Islandia, Japón y Bangladés, entre otros países, anunciaron su apoyo al proyecto.

"La lucha contra la desigualdad es una prioridad para Francia, como lo demuestra nuestra historia", apuntó la ministra delegada de Francia para la Francofonía, Éléonore Caroit, en un comunicado del IPI.

Esta semana, Alemania, Barbados, Guatemala, Irlanda, Reino Unido, Uruguay, México y Portugal, entre otros países, también expresaron su apoyo a esta creciente coalición, en el contexto de la reuniones en la capital tailandesa.

"Lo fundamental es la evidencia que proporcionará un Panel Internacional sobre la Desigualdad para ayudar a abordar esta gran crisis, una evidencia que hable de la realidad de la vida de las personas", afirmó la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Por su parte, la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, Reem Alabali Radovan, llamó a otros países e instituciones internacionales a sumarse a la iniciativa.

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"La desigualdad amenaza la cohesión social, erosiona la democracia e inhibe el crecimiento inclusivo", señaló la ministra.

El panel, propuesto por España, Brasil, Sudáfrica y Noruega y presidido por el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, aspira a convertirse en una referencia científica internacional sobre la desigualdad, siguiendo un modelo similar al del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

La propuesta surgió de un informe del Comité Extraordinario sobre la Desigualdad para el G20, presidido por Stiglitz, y pretende realizar un seguimiento de las tendencias mundiales, reunir investigaciones sobre los factores que generan desigualdad y evaluar el impacto de las políticas públicas.

Stiglitz advirtió el miércoles que las desigualdades dentro de los países y entre ellos representan una amenaza sistémica para el funcionamiento de las economías y someten a una presión creciente a los sistemas políticos, las sociedades y el medioambiente.

Según los promotores, más de 1.500 académicos y antiguos dirigentes mundiales han expresado su apoyo a la iniciativa, entre ellos el ex canciller alemán Olaf Scholz. El proyecto cuenta también con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.