Fuerzas a la izquierda de los socialistas irán separadas al Congreso en comicios de España

La coalición Frente Amplio (impulsada por Izquierda Unidad, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha mantenido las puertas abiertas hasta el último minuto de este viernes a Podemos para sentarse a negociar y ha planteado una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

A continuación, Podemos ha respondido con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña.

Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, fuentes de Frente Amplio han confirmado a EFE que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

"Querríamos haber llegado a un acuerdo global con Podemos. Un acuerdo de inclusión que le diera derechos en la coalición, representación, recursos y que formara parte de la toma de decisiones. Hemos planteado todas las opciones sin líneas rojas. No han querido aceptar la propuesta. Están en su derecho. Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido. Lo haremos las que estamos", ha señalado Frente Amplio en un comunicado.

En concreto, la cabeza de lista de Podemos en Madrid será Irene Montero y el de Frente Amplio Emilio Delgado (Más Madrid), aunque la candidata a la Presidencia del Gobierno de esta coalición será Ada Colau, que irá como número uno por Barcelona.

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Esta decisión de Frente Amplio no es habitual, ya que tradicionalmente los candidatos a la Presidencia del Gobierno van encabezando la lista por Madrid al Congreso.

Podemos ha dejado claro que no estaba dispuesta a romper el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para colaborar en Cataluña y para que Irene Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, hagan campaña juntos en el resto de España.

Este anunció molestó y descolocó a todos los partidos de Frente Amplio, que se han cruzado ofertas de negociación con Podemos en los últimos días, la mayoría de ellas a través de los medios de comunicación y sin resultados.

El acuerdo entre Frente Amplio y Podemos solo ha sido posible en Canarias y en la Comunidad Valenciana, en el primer caso junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista y en el segundo dentro de una coalición liderada por Compromís y que completan Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

Pasada la medianoche de este viernes a sábado también se ha conocido que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Frente Amplio concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta en las elecciones.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

Los candidatos de ambas formaciones figurarán en una misma papeleta con el nombre "Senado de progreso" y según argumenta el PSOE, lo hacen tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".