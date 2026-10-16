Grupo Volkswagen llama a revisión a modelos ID y de marca Cupra por problemas en baterías

Los modelos afectados son vehículos fabricados en 2023 y 2024 de la serie ID de Volkswagen y de la marca Cupra, según NDR, medio al que el mayor fabricante de autos de Europa comunicó que debido a ese problema en las baterías, "en el peor de los casos, podría producirse un incendio".

Ese es "el peor escenario posible y no se baraja por defecto", aunque "es necesario llevar a cabo una campaña de retirada como medida de precaución", informó la NDR.

NDR describió el problema en las baterías como resultado de un "fallo en la producción" a cargo de un proveedor.

Las noticias sobre las baterías defectuosas de estos vehículos se producen después de que recientemente, las marcas Volkswagen, Skoda y Audi, también del Grupo Volkswagen, se vieran obligadas a llamar a revisión a algo más de 4,5 millones de vehículos por un problema en la dirección.

Los vehículos afectados de Skoda, que totalizaban 1,7 millones, eran los modelos Kodiaq, Karoq, Octavia y Superb, según informó la televisión NTV, que citó datos de la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA).

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A finales de septiembre trascendió que casi tres millones de vehículos de Audi y Volkswagen iban a ser llamados a revisión por motivos técnicos para ser sometidos a ajustes debido a posibles fallos en el sistema de dirección.

En los casos de Audi y Volkswagen, los autos deberán pasar por taller para que el tornillo de la dirección sea sustituido por uno más resistente a la corrosión, para evitar una posible rotura.

Los modelos afectados de esas marcas eran los Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf producidos entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024, así como los Audi Q3 fabricados entre el 31 de octubre de 2017 y el 23 de mayo de 2024.