Hong Kong impone internamiento psiquiátrico a una mujer por exhibir propaganda "sediciosa"

La procesada, Yang Chau-ki, ama de casa de 62 años que compareció sin asistencia letrada y se declaró no culpable, deberá cumplir la medida en el Centro de Siu Lam, una institución de máxima seguridad, según dictaminó la corte de West Kowloon.

La Fiscalía la acusó de colocar deliberadamente, entre marzo y noviembre de 2024, diversos carteles en la puerta de su apartamento y el pasillo común de su edificio, en el distrito de Tin Shui Wai.

Entre el material confiscado figuraban impresiones de la antigua enseña del territorio, lemas que pedían la "liberación" de Hong Kong y textos revolucionarios en adornos tradicionales de Año Nuevo.

Los carteles también incluían advertencias como "mira, pero no toques" o "si arrancas esto, toda tu familia morirá", según informó el diario South China Morning Post.

El magistrado Don So Man-lung rechazó el argumento de la acusada, quien sostuvo que las proclamas respondían a una disputa con los guardias de seguridad de su urbanización.

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El juez concluyó que la acción "fue mucho más allá" y buscaba "incitar a personas afines a persistir en sus demandas, llevar a cabo una revolución, derrocar al Gobierno nacional y restaurar el dominio británico".

Aunque un examen médico detectó síntomas de esquizofrenia y trastorno delirante, la mujer fue declarada apta para ser juzgada y finalmente se ordenó su internamiento psiquiátrico.

El fallo se ampara en el Artículo 23, la ley de seguridad nacional aprobada por el Legislativo hongkonés en marzo de 2024.

Esta norma complementa la legislación impuesta por Pekín en 2020 tras las protestas prodemocráticas y endurece las penas por delitos como traición, sedición y sabotaje.

El internamiento psiquiátrico de activistas cuenta con antecedentes en Hong Kong, como el caso del prodemócrata Andy Li, recluido en Siu Lam en 2021 tras ser entregado por las autoridades de China continental.

Sin embargo, la sentencia contra Yang supondría la primera imposición judicial de internamiento psiquiátrico como medida por un delito de sedición bajo la nueva legislación de seguridad nacional.