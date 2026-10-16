Imputan por complicidad a adolescente en tiroteo que cometió otro menor en colegio francés

Según informó este viernes una fuente judicial al diario Le Figaro, el menor, detenido en el norte de Francia por su presunta relación a través de las redes sociales con el autor de los disparos, quedó bajo control judicial con la obligación de ingresar en un centro educativo cerrado.

El presunto autor del tiroteo, de 14 años, fue imputado y enviado a prisión preventiva en París este jueves.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) asumió la investigación pocas horas después del ataque, tras detectar indicios de que el adolescente podría estar vinculado a la denominada True Crime Community (TCC), una comunidad digital que glorifica a autores de matanzas y promueve la violencia extrema.

Durante los interrogatorios, el joven reconoció haberse visto influido por esa comunidad, aunque negó haber actuado en su nombre.

El adolescente habría preparado el ataque durante varios meses y afirmó que quería vengarse de sus profesores por presuntos episodios de acoso, algo que, según la Fiscalía, no ha sido corroborado hasta ahora por la investigación ni por sus compañeros.

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El menor introdujo en el colegio el arma que utilizó, una escopeta de calibre 12 que presuntamente pertenecía al padre del menor, un antiguo militar, escondida en una funda de guitarra junto con varias prendas y un teléfono móvil.

Según testigos citados por el periódico, el joven habría preparado el arma en los baños antes de disparar contra el director y una profesora en la primera planta del colegio, aunque sus vidas no corren peligro.

El presunto autor también disparó contra el suelo y hacia la pizarra de un aula en la segunda planta antes de ser reducido por un responsable de orientación educativa del centro.

La investigación continúa bajo la responsabilidad de tres jueces de instrucción antiterrorista de París por presuntos delitos que incluyen intento de asesinato en relación con una empresa terrorista.