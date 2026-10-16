Intensas lluvias e inundaciones afectan la zona hidrocarburífera Vaca Muerta en Argentina

En la localidad de Añelo, provincia de Neuquén, una tormenta repentina convirtió las calles en corrientes de agua y lodo que descendieron desde las zonas altas hasta los barrios urbanos.

Varias familias debieron abandonar sus viviendas, las clases fueron suspendidas y los equipos de emergencia trabajan en la zona para asistir a los afectados y despejar los caminos.

Añelo es conocida como la capital de la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de Argentina, Vaca Muerta.

También se vio afectada la localidad cercana Rincón del Sauce, y la circulación en toda la zona, puesto que varias rutas permanecen cortadas debido a la acumulación de agua y sedimentos.

El mismo fenómeno climático mantiene también en alerta a la región del Litoral, en el noreste argentino, donde la crecida de los ríos Paraná y Uruguay ha provocado inundaciones y evacuaciones.

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En la provincia de Entre Ríos, el caudal del río Uruguay crece en las localidades de Gualeguaychú, La Paz, Hernandarias, Paraná e Ibicuy, mientras en Concordia seis familias permanecen evacuadas.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de los cursos de agua en coordinación con las autoridades locales y rige una alerta meteorológica.

En la provincia de Corrientes, la crecida del río Uruguay inundó sectores de la costanera de la ciudad de Paso de los Libres, donde el nivel alcanzó los 9,46 metros, por encima de la marca de evacuación de 8,50 metros.

Al menos 31 vecinos fueron trasladados al Regimiento de Infantería de la zona, mientras Defensa Civil informó de 108 personas evacuadas en toda la provincia.

Productores de la zona, además, intentan rescatar al ganado amenazado por el avance del agua y trasladarlo a campos situados en zonas más altas.

El Comité de Operaciones de Emergencia correntino evalúa las zonas ribereñas más vulnerables y prepara centros de evacuación ante la previsión de que El Niño se prolongue hasta 2027.

En la provincia de Misiones, en tanto, los niveles de varios ríos muestran una tendencia descendente y las familias regresan este viernes paulatinamente a sus viviendas para limpiar y reparar los daños, aunque todavía hay restricciones de circulación.

Sin embargo, en las localidades El Dorado y Santa Ana, donde el río continúa creciendo, se extreman las alarmas, mientras permanecen cortadas las rutas y suspendidas varias conexiones fluviales fronterizas.

Las autoridades provinciales y municipales coordinan operativos de asistencia, prevención y evacuación para los próximos días, puesto que el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre nuevas tormentas.