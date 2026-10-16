Irak cifra en 60.000 millones de dólares las pérdidas por la guerra entre EE.UU. e Irán

"El actual conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado importantes pérdidas económicas", de "aproximadamente 60.000 millones de dólares", indicó en un comunicado difundido por la agencia nacional de noticias iraquí, INA.

Aseguró que la "persistencia del conflicto ha agravado la crisis energética mundial y ha intensificado la preocupación por el aumento de la inflación, lo cual repercute negativamente en las economías de muchas naciones de todo el mundo, incluidas las de Europa".

Así lo indicó durante su reunión con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante su viaje a Roma, donde ambos "abordaron las relaciones bilaterales, las vías para fortalecer la cooperación conjunta y los acontecimientos a nivel regional e internacional".

El comunicado añadió que en la reunión también se analizaron "las repercusiones de la actual guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en la seguridad europea, así como la evolución de los conflictos en la región y sus efectos sobre Irak" y el golfo Pérsico.

La crisis en el estrecho de Ormuz ha golpeado a Irak -el segundo mayor productor de petróleo dentro de la OPEP-, sobre todo por su fuerte dependencia de esa ruta para vender petróleo, ya que antes de su bloqueo pasaban entre el 80 y el 90 % de las exportaciones iraquíes de crudo.

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El bloqueo y las restricciones al tráfico marítimo provocaron una caída muy severa de las ventas al exterior, produciendo un impacto directo en su economía.

Ante esta situación, el Gobierno iraquí ordenó elevar la producción, acelerar el desarrollo de infraestructuras y ampliar canales de exportación, con proyectos para desviar crudo por Jordania, Siria y otros territorios vecinos, además de nuevas rutas para camiones cisterna.