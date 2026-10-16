Irán condena el traslado de la embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén

“El Ministerio de Exteriores iraní condena enérgicamente la decisión del Gobierno de Colombia de abrir la embajada de ese país en la ocupada Jerusalén y considera que dicha medida es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales del derecho internacional”, indicó la cartera en un comunicado a última hora de anoche.

Teherán señaló que el traslado de la embajada “constituye un respaldo a la ocupación y una violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación” y llamó a los países a “abstenerse de cualquier acción que implique el reconocimiento de la ocupación llevada a cabo por el régimen sionista”.

“El Gobierno de Colombia debe asumir la responsabilidad por las consecuencias de su decisión, que es contraria a la ética y al derecho internacional”, advirtió el Ministerio de Exteriores iraní.

Colombia inauguró el miércoles su nueva embajada en Jerusalén en una ceremonia celebrada con la participación del jefe de la diplomacia del país latinoamericano, Omar Bula, y su homólogo israelí, Gideon Saar.

El presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, anunció el traslado de su embajada de la ciudad costera de Tel Aviv a Jerusalén en julio de este año, poco después de retomar las relaciones diplomáticas con Israel.

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Hasta ahora, otros nueve países habían abierto sus embajadas en Jerusalén: EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia a pesar de que la ONU considera a Jerusalén Este como un territorio ocupado por Israel desde 1967.

Irán es uno de los principales aliados del grupo palestino de Hamás, que forma parte del llamado Eje de la Resistencia, la alianza informal antisraelí integrada además por los libaneses de Hizbolá y los hutíes del Yemen, entre otros.