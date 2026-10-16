Japón dona 425 toneladas de arroz para comunidades del oriente de Cuba

El cargamento es parte de la contribución de un millón de dólares estadounidenses aportados por el Gobierno japonés a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), para apoyar la ayuda humanitaria tras el azote del huracán Melissa en octubre de 2025.

El embajador japonés en La Habana, Nakamura Kazuhito, declaró en el acto de entrega del donativo que la posición de su país consiste actualmente en "apoyar al pueblo cubano a través de los distintos programas de la Organización de Naciones Unidas", reportó la agencia cubana Prensa Latina.

En el acto de entrega del donativo estuvieron el representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, y el viceprimer ministro y la ministra de Comercio Interior de la isla, Oscar Pérez-Oliva, y Betsy Díaz, respectivamente.

Japón y el WFP han trabajado juntos en Cuba durante más de dos décadas. La primera contribución se remonta al año 1998 con la entrega de 26.000 toneladas de arroz, a lo cual le han sucedido otras donaciones enfocadas a la respuesta ante emergencias como sequías y huracanes.

Melissa impactó cinco provincias al cruzar la zona este de la isla con categoría 3 (máxima de 5) en la escala Saffir-Simpson, vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

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De acuerdo a las evaluaciones del Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales en cinco provincias del oriente cubano dañó 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.