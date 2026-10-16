Kast dice que Bolivia y Chile avanzarán para restablecer relaciones "al más alto nivel"

Sin aludir directamente al tema marítimo, el gobernante chileno reconoció que las "diferencias" entre ambos países "existen, son históricas", pero que al margen de las posiciones de cada país, aprendieron que "las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados".

"Por eso hemos encomendado también al mecanismo de consultas políticas que trabaje estas cuestiones con diálogo y confianza mutua. Lo hará paso a paso, considerando los intereses de ambas partes hacia la normalización plena de nuestras relaciones y su restablecimiento al más alto nivel diplomático", afirmó.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

En su discurso posterior a la firma de algunos protocolos y declaraciones conjuntas tras la reunión sostenida con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, Kast señaló que se escogió "el camino más difícil, pero también el más honesto".

"No hemos hecho anuncios grandilocuentes que se desvanecen al día siguiente. Hemos decidido construir con constancia para cimentar una relación que perdure", agregó.

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También destacó que su visita es la primera oficial que realiza un presidente de Chile a Bolivia en 71 años, tras la efectuada en 1955 por Carlos Ibañez del Campo, quien se reunió con el entonces gobernante boliviano, Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo de Rodrigo Paz.

Además, reveló que Paz aceptó su invitación para hacer una visita de Estado a Chile, lo que supondrá que "no pasarán siete décadas hasta el próximo encuentro de presidentes" y que "sin olvidar el pasado", ambos gobiernos empezarán "a construir juntos el futuro" de sus naciones.

"Hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a La Paz solo por un gesto político. Venimos a comenzar a hacer historia", mencionó.

Kast y una delegación de autoridades chilenas arribaron en la mañana a la sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia para una reunión con el Gobierno de Paz, en la que se abordaron temas de integración comercial y energética, cooperación en minería y conectividad digital, entre otros.