Kast llega a La Paz para abrir una nueva etapa en relación bilateral entre Bolivia y Chile

El avión de la Fuerza Aérea de Chile que trasladó a Kast y a una delegación de autoridades chilenas aterrizó a las 8:10 hora local (12:10 GMT) en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde fueron recibidos por el canciller boliviano, Héctor Huanca, y el gobernador de La Paz, Luis Revilla.

"Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos, el futuro de nuestras naciones", escribió el mandatario chileno en X junto a una fotografía de su llegada a Bolivia.

La última vez que un presidente chileno llegó a Bolivia para una visita de Estado fue en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo atendió una invitación del entonces mandatario boliviano Víctor Paz Estenssoro, si bien en los años siguientes otros gobernantes arribaron al país para asistir a investiduras presidenciales o cumplir compromisos multilaterales.

La agenda del mandatario chileno incluye un recibimiento con honores militares en la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo de Bolivia, para después mantener una reunión privada con Paz.

Posteriormente, está programado un espacio de trabajo entre los equipos de ambos Gobiernos, para luego firmar acuerdos y brindar una declaración conjunta de los dos mandatarios a la prensa.

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Por la tarde, Paz y Kast se reunirán con los gobernadores y autoridades locales de las zonas fronterizas de ambos países.

Tras esa actividad, el mandatario chileno visitará el Consulado General de Chile y mantendrá un encuentro privado con sus colaboradores, para posteriormente retornar a su país a las 18:30 hora local (22:30 GMT).

Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978, debido a la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La relación bilateral ha tenido altibajos en las últimas décadas. Actualmente, bajo las presidencias de Paz y Kast, en los últimos meses ambos países tuvieron acercamientos en distintos ámbitos, aunque Bolivia ha señalado varias veces que no deja de lado su aspiración marítima en este "nuevo ciclo".

En estos meses, las autoridades bolivianas y chilenas, en distintos niveles, han sostenido encuentros para articular mecanismos de cooperación, principalmente en asuntos comerciales y de seguridad.