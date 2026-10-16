Kenia confirma el tercer caso de ébola tras dar positivo otro familiar del primer contagio

"Ha permanecido en cuarentena desde el 6 de octubre de 2026 y, una vez que presentó fiebre, dolor de garganta y malestar general, fue aislada y se le tomaron muestras para su análisis. Dio positivo por ébola", indicó la cartera sanitaria en un comunicado.

"El hecho de estar en cuarentena significa que el resto de su familia y el público en general están protegidos de la exposición al virus, reduciendo así las posibilidades de transmisión comunitaria", añadió el Ministerio.

Las autoridades informaron que la paciente fue trasladada a la Unidad de Enfermedades Infecciosas (IDU), donde recibe atención de apoyo por parte del personal sanitario capacitado. Es, además, familiar del primer y segundo caso, y este último se encuentra en "condición estable" y responde bien a la atención médica.

"El Ministerio desea reasegurar al público en general que el riesgo sigue siendo bajo, ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria de la enfermedad", remarcó el documento.

De los 130 contactos registrados, tras la muerte del paciente cero de 40 años que residía en la RDC y viajó este mes a Kenia, 127 (97,7 %) fueron rastreados y se encuentran en cuarentena, lo que supera la referencia global del 85 % requerido para romper la cadena de transmisión.

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"Continúan los esfuerzos para rastrear y poner en cuarentena a los tres contactos restantes. Además, es posible que se produzcan casos entre los contactos en cuarentena hasta que finalice su seguimiento. Si ocurren, serán detectados y tratados con la misma rapidez", agregaron.

El Ministerio ha distribuido equipos de protección individual, insumos de prevención y control de infecciones, así como equipos de cribado de salud pública a los 28 condados de alto riesgo de Kenia y en sus puntos de entrada.

Hasta este jueves, se han realizado pruebas de detección a 685.027 personas desde que comenzó el brote el 15 mayo pasado.

Kenia confirmó la semana pasada su primer caso importado de ébola, correspondiente al citado hombre de 40 años, que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.