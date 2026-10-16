Kiev ataca una instalación de Gazprom en Siberia, según un medio ruso

De acuerdo con el canal de Telegram Astra, se trata de una planta de estabilización de condensado cerca de la localidad de Surgut que fue atacada por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania.

Tras el ataque en la fábrica se declaró un incendio, asegura Astra.

Las autoridades regionales reconocieron previamente un ataque ucraniano con drones contra una instalación industrial sin precisar de qué infraestructura se trataba.

"Los especialistas están evaluando actualmente la magnitud y la naturaleza de los daños. Estoy supervisando la situación personalmente", escribió en redes sociales Ruslán Kujaruk, el gobernador local.

La planta atacada está situada a 35 kilómetros de Surgut y es considerada la mayor planta de procesamiento en el distrito autónomo de Janti-Mansiísk.