Mundo
16 de octubre de 2026 - 09:41

La actividad económica de Brasil recupera terreno con un alza de 0,3 % en agosto

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Río de Janeiro, 16 oct (EFE).- La actividad económica de Brasil recuperó terreno en agosto al crecer un 0,3 % respecto a julio, después de dos meses consecutivos de retrocesos, informó este viernes el Banco Central.

Por EFE
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El índice, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), registró un alza de 1,2 % frente al mismo mes del año pasado y de 1,6 % en los últimos doce meses.

El repunte mensual estuvo impulsado principalmente por la industria y los servicios, mientras que el sector agropecuario retrocedió.

La economía de Brasil está en fase de desaceleración debido, en parte, a los elevados tipos de interés, actualmente en el 13,75 % anual, una medida tomada por el Banco Central brasileño para ayudar a frenar la inflación que en septiembre repuntó hasta el 4,58 % interanual.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 y para este año las previsiones prevén que la expansión del PIB del país sudamericano caerá a un 2 %.