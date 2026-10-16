La actividad económica de Brasil recupera terreno con un alza de 0,3 % en agosto

El índice, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), registró un alza de 1,2 % frente al mismo mes del año pasado y de 1,6 % en los últimos doce meses.

El repunte mensual estuvo impulsado principalmente por la industria y los servicios, mientras que el sector agropecuario retrocedió.

La economía de Brasil está en fase de desaceleración debido, en parte, a los elevados tipos de interés, actualmente en el 13,75 % anual, una medida tomada por el Banco Central brasileño para ayudar a frenar la inflación que en septiembre repuntó hasta el 4,58 % interanual.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 y para este año las previsiones prevén que la expansión del PIB del país sudamericano caerá a un 2 %.