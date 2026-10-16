La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,35 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 0,16 %, hasta los 124.245.213,14 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (-5,18 %) y Transportadora de gas del norte (-3,6 %), mientras que los papeles que más ganaron fueron los de YPF (+2,3 %) y Banco de Valores (+0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron bajas de 1,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 4,18 %, hasta 648 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.535 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió 0,33 %,a 1.518 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.555 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) se mantuvo estable a 1.613,31 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,3 %, hasta los 1.536,76 pesos por unidad.