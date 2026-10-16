La Bolsa de São Paulo acumuló una bajada semanal del 1,74 % por la incertidumbre electoral

Pese a que cerró este viernes con una subida del 0,54 % con la que compensó mínimamente las bajadas de los tres días anteriores, la plaza paulista devolvió en los últimos cuatro días parte de las ganancias de la semana pasada, cuando acumuló una apreciación del 8,82 % tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta.

El líder ultraderechista venció con el 47 % de los votos, contra el 45 % del mandatario progresista, lo que provocó euforia en el mercado, que admite su preferencia por el candidato con una propuesta económica con claros tintes liberales.

Pero el optimismo se fue desvaneciendo a medida en que los sondeos de intención de voto para la segunda vuelta mostraron que la diferencia entre ambos candidatos es de solo dos puntos porcentuales y que Lula viene recortando la distancia.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión de este viernes en los 205.430 puntos, casi 3.500 unidades abajo de los 209.066 puntos con que cerró el viernes de la semana pasada, cuando alcanzó su máxima puntuación histórica.

En el mercado de divisas, igualmente impactado por la incertidumbre electoral, el real brasileño acumuló una depreciación del 1,17 % en la semana, luego de que el cambio hubiera cerrado el viernes de la semana pasada por debajo del listón de los 5 reales por dólar (4,98).

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La moneda brasileña volvió a depreciarse en los primeros días de la semana, pero este viernes cerró con una subida del 0,28 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,0728 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La fuerte subida del 4,04 % de las acciones preferenciales de la petrolera Petrobras este viernes, favorecidas por el aumento del precio del crudo en el mercado internacional, permitió que le Ibovespa terminara el día en terreno positivo.

Entre las otras acciones tradicionalmente más negociadas en el parqué paulista, las ordinarias de la minera Vale bajaron un 0,32 % y las preferenciales del banco Itaú un 0,50 %.

Las acciones del índice Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este viernes fueron las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza, con una apreciación del 5,93 %, seguidas por las ordinarias de la red de supermercados Assai (+4,22 %) y por las preferenciales de Petrobras (+4,04 %).

En la punta contraria, los títulos del Ibovespa que registraron las mayores bajadas fueron los preferenciales de la petroquímica Braskem, con una caída del 6,48 %, y los ordinarios de la Companhia Siderúrgica Nacional (-3,51 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 43.424,9 millones de reales (unos 8.573,9 millones de dólares o unos 7.629,7 millones de euros) en más de 4,77 millones de operaciones financieras.