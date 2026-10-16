La Cámara Baja de Alemania aprueba el plan de pensiones infantil de diez euros al mes

Podrán obtener la ayuda, previa solicitud de los tutores legales, todos los niños nacidos a partir de 2020 desde del momento en el que cumplan los seis años y hasta que cumplan los 18, siempre que el proyecto de ley también reciba el visto bueno de la Cámara Alta o Bundesrat.

La suma acumulada será depositada en una cuenta a nombre del niño que se deberá abrir para este propósito en una sociedad gestora de fondos, la cual la irá invirtiendo en el mercado de capital.

A partir de la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación con ventajas fiscales.

Los 10 euros mensuales sumarán 1.440 euros al llegar el niño a la mayoría de edad, los cuales, según cálculos del Ministerio de Finanzas, con un rédito del 7 % anual y sin añadidos adicionales, crecerían hasta los 53.000 euros a los 65 años.

"Hoy tomamos una decisión histórica", declaró ante el pleno del Bundestag el diputado socialdemócrata Michael Thews, que señaló que "ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación".

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Según sus cálculos, si se siguen añadiendo diez euros al mes después de los 18 años, la suma final podría traducirse en 200 euros más de pensión todos los meses, lo cual "marca una diferencia".

El capital está vinculado al ahorro de cara a la pensión, así que no será posible retirarlo ni utilizarlo para otro fin.

El Gobierno calcula que invertirá en la llamada "pensión de inicio temprano" 198 millones de euros el año que viene, que, con la inclusión de nuevas cohortes de edad, subirán hasta 2030 a 411 millones de euros anuales, hasta un gasto total de aproximadamente 1.200 millones euros entre 2027 y 2030.

Esta medida, que ya fue presentada en diciembre de 2025 en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán, puede ser complementada con ingresos de los padres a una cuenta individual que pueden crear para sus hijos.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales, bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank.