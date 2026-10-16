La cooperación entre meteorólogos, fundamental para mejorar la alerta temprana

Con la española Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como anfitriona, durante los tres días de reunión se trataron asuntos de interés común para todos los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales iberoamericanos, entre los que destacan los nuevos procesos de organización y operativos que genera la inteligencia artificial, la importancia de disponer de redes de observación mantenidas y sostenibles o la capacitación del personal de estos servicios.

También se habló de la importancia del pronóstico y monitorización del fenómeno de El Niño, que provoca grandes impactos en numerosos países del ámbito iberoamericano, así como de la colaboración con la red iberoamericana de Protección Civil con el fin de desarrollar sistemas de alerta temprana más eficaces.

En el encuentro se puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la colaboración entre los sectores público y privado en un momento en el que el incremento de fenómenos extremos asociados al cambio climático (olas de calor, inundaciones o sequías, entre otros) supone un gran desafío para los servicios meteorológicos y los gestores de las protecciones civiles.