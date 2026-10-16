La cúpula de las "Cucarachas" acaba detenida tras la última jornada de protestas en India

Las "Cucarachas" convocaron a sus seguidores este viernes por la tarde en Central Park, en el corazón de Connaught Place, el principal distrito comercial del centro de la capital bajo el lema "Que ondee la bandera tricolor" tras una de las semanas más convulsas en la capital.

Las autoridades reaccionaron con un severo bloqueo de la ciudad, clausurando el parque, mientras la Policía de Tráfico restringió los accesos en una veintena de calles aledañas. A pesar de que el CJP pidió a sus simpatizantes acudir en pequeños grupos, el despliegue policial no dio tregua y Dipke fue introducido por la fuerza en un vehículo policial cuando se dirigía a la zona.

Junto a los más de 150 manifestantes retenidos, según reportaron medios locales, la Policía también detuvo a la activista estudiantil Neha Bora, otra cara visible de la formación.

Poco después, el movimiento denunciaba en sus redes haber "perdido el contacto" con su líder, presuntamente trasladado a un lugar desconocido sin acceso a abogados. "¿Por qué este Gobierno trata a los jóvenes como terroristas?", publicaron en la red social X.

Por su parte, el gobernante Partido Popular Indio (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, criticó las movilizaciones antes de que se produjeran y acusó a la organización juvenil de buscar una "revolución antinacional" y fomentar la "anarquía".

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La captura de estos líderes consuma el jaque de la cúpula de las "Cucarachas", ya que los dos principales portavoces, Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Tihar después de participar el martes en una protesta en Jantar Mantar, un espacio tradicional de manifestaciones al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.

La escalada policial de esta semana es la continuación del masivo operativo del pasado sábado, que se saldó con varios heridos, el arresto de más de un millar de manifestantes, cortes de internet y la detención de más de 40 periodistas que cubrían las marchas.

Las movilizaciones tienen su origen en la revisión extraordinaria de los registros electorales impulsada por la Comisión Electoral, un proceso que ha provocado la eliminación de millones de inscripciones y que sus críticos consideran susceptible de excluir a votantes legítimos.

La Comisión defiende la revisión como un procedimiento necesario para depurar los registros de personas fallecidas, duplicados y ciudadanos que han cambiado de residencia.

Las "Cucarachas" surgieron en mayo como un movimiento satírico juvenil después de que el presidente del Tribunal Supremo indio comparara a algunos jóvenes desempleados con estos insectos. La iniciativa se convirtió en una plataforma de protesta contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes de acceso a la universidad, antes de extender sus reivindicaciones a la revisión del censo electoral.