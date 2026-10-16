La deforestación en la Amazonía brasileña cae a su menor nivel en casi 40 años

En total fueron destruidos 3.335 kilómetros cuadrados de vegetación en la más extensa selva tropical del planeta, según los datos del sistema por satélite Prodes, divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que son más precisos y detallados que los informes que se divulgan mes a mes.

Se trata del cuarto año consecutivo de reducción de la devastación luego de los 11.504 kilómetros cuadrados de bosques que fueron destruidos en 2022, el último del mandato del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

El resultado supone un mínimo histórico en casi cuatro décadas de mediciones y supera el anterior récord, de 4.571 kilómetros cuadrados, registrado en 2012.

El Gobierno atribuyó la reducción a las políticas de prevención y control de la deforestación, que combinan la vigilancia por satélite, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso como meta para el país alcanzar la deforestación cero en la Amazonía para el año 2030.

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Desde 2023, las autoridades ambientales han realizado 76.095 operativos de fiscalización en todo Brasil e impuesto 25.101 multas por infracciones relacionadas con la deforestación, por un valor total de 11.800 millones de reales (2.322 millones de dólares), según datos oficiales.