La Oreja de Van Gogh vende más de 40.000 entradas en México en menos de 24 horas

El grupo anunció el pasado 7 de octubre que viajará a México en 2027 como parte de la gira 'Tantas cosas que contar', un recorrido por varios países, con el que la banda celebra 30 años de trayectoria y marca el regreso de la vocalista Amaia Montero.

La Oreja de Van Gogh confirmó en redes sociales cuatro fechas en México: el primer concierto será en Monterrey (27 de junio), seguido de otro en Guadalajara (2 de julio) y dos actuaciones más (8 y 9 de julio) en Ciudad de México.

Get In precisa en un comunicado que lugares como la capital, donde La Oreja de Van Gogh actuará en el Palacio de los Deportes, encabezan la venta, con las entradas agotadas para el 9 de julio.

Con estos datos, la promotora constata "la profunda conexión que el grupo mantiene con sus seguidores en México y el éxito de este esperado 'tour'", que llegará a América en 2027, con paradas ya anunciadas también en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.