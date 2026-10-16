La patronal pesquera y los sindicatos piden revisión urgente de la Política Pesquera Común

El objetivo es que Bruselas incluya medidas legislativas y apoyos para asegurar el futuro de los pescadores en la "Visión para la pesca y la acuicultura 2040", que publicará el 20 de octubre, así como en su programa de trabajo para 2027.

Así lo indicaron en un comunicado la patronal pesquera Europêche, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) y la organización agraria y cooperativa Copa-Cogeca.

Las cuatro organizaciones advirtieron de que las estrategias y las ambiciones a largo plazo no garantizarán el futuro del sector si no van acompañadas de "cambios en el marco político y de una financiación adecuada".

En ese sentido, subrayaron que la flota de la UE se enfrenta a un declive estructural: el empleo cayó un 31 % entre 2013 y 2023, mientras que el número de buques activos se sitúa en su nivel más bajo de la historia.

El presidente de Europêche, Javier Garat, dijo que sin una revisión de la PPC, la "Visión para 2040" no logrará abordar los retos a los que se enfrenta el sector.

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"Para las flotas pesqueras europeas, no revisar esta política equivaldría a una sentencia de muerte. Además, agravaría las tensiones sociales. Las manifestaciones a gran escala observadas en los últimos años demuestran la frustración que surge cuando los sectores productores de alimentos se sienten ignorados y sin apoyo. Esa frustración está alimentando el sentimiento antieuropeo", señaló.

En ese sentido, Garat pidió a la Comisión Europea la adopción de "medidas legislativas urgentes" para ofrecer un futuro al sector.

Por su parte, la secretaria general de ETF, Livia Spera, dijo que se necesita "urgentemente una revisión de la PPC que dé prioridad a su dimensión social, largamente descuidada", y apostó por "apoyar la renovación de la flota, mejorar la seguridad en el mar y modernizar las condiciones laborales", algo que consideró "fundamental para volver a hacer atractiva la profesión pesquera".

Las organizaciones reclaman una reforma que logre un mejor equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Y facilitar la renovación de la flota y la inversión.

Además, apuestan por combatir los cuellos de botella administrativos, la eliminación de los obstáculos que restan atractivo a los empleos y el respaldo de una cadena de suministro de productos pesqueros que sea competitiva, resiliente y sostenible.

La visión que Bruselas presentará la próxima semana pretende definir la hoja de ruta a largo plazo para la cadena de valor del sector marítimo y pesquero de la Unión Europea.