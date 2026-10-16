La Policía acude a casa del líder de las "Cucarachas" antes de una nueva protesta en India

Nueva Delhi, 16 oct (EFE).- La Policía de Nueva Delhi acudió este viernes al domicilio de Abhijeet Dipke, fundador del movimiento juvenil de las "Cucarachas", horas antes de una nueva manifestación contra la Comisión Electoral india, mientras el partido gobernante del primer ministro, Narendra Modi, acusó a los organizadores de promover la "anarquía"."Exigir respuestas al Gobierno no es anarquía, protestar contra la injusticia en las calles no es anarquía", afirmó Dipke durante la visita de los agentes, retransmitida en directo a través de la cuenta de Instagram del movimiento Cockroach Janta Party (CJP).La activista estudiantil Neha Bora explicó en la red social X que los policías acudieron para exigir al dirigente la firma de documentos legales. Según los activistas, las autoridades lo acusan de incitar a la violencia, una imputación que el movimiento rechaza.La intervención se produjo antes de la manifestación convocada a las 17.00 hora local (11.30 GMT) en Central Park, en Connaught Place, una de las principales zonas comerciales de la capital, cuyo acceso fue cerrado por las autoridades municipales durante el viernes y el sábado por "razones administrativas".El gobernante Partido Popular Indio (BJP) arremetió contra la convocatoria y acusó a sus promotores de alentar la inestabilidad."Los discursos de anarquía por el poder, revolución antinacional y derramamiento de sangre exponen la peligrosa política de la oposición", señaló la formación en sus redes sociales, donde defendió que India necesita "desarrollo y estabilidad, no anarquía".Dipke respondió que las acusaciones eran "profundamente hipócritas" y recordó que el BJP recurrió durante décadas a las manifestaciones callejeras cuando estaba en la oposición.El dirigente defendió el carácter pacífico de las protestas y sostuvo que la actividad comercial no se ve perjudicada por los manifestantes, sino "cuando el Gobierno decide cerrar una ciudad entera, suspender los servicios de internet, restringir el movimiento de sus propios ciudadanos y convertir la ciudad en una zona de guerra".La convocatoria llega después del encarcelamiento de otros dos dirigentes de las "Cucarachas", que permanecen en prisión preventiva tras participar el martes en una protesta en Jantar Mantar, un espacio tradicional de manifestaciones al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.La Policía de Tráfico de Delhi anunció restricciones de circulación desde las 15.00 horas en una veintena de calles y avenidas próximas a Central Park, mientras los primeros manifestantes comenzaban a llegar a sus inmediaciones.Las "Cucarachas", surgidas en mayo como un movimiento satírico juvenil contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes universitarios, han extendido sus protestas a la revisión del censo electoral, por la que exigen la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, al que responsabilizan de presuntas irregularidades.

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